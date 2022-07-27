أنصار الصدر داخل البرلمان العراقي

العراق: المتظاهرون ينسحبون من المنطقة الخضراء استجابة لطلب زعيم التيار الصدري

27 يوليو، 2022
0 7 أقل من دقيقة

انسحب المتظاهرون من المنطقة الخضراء اليوم الاربعاء بعد ساعات من اقتحامها حيث المقار الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وقالت وكالة الانباء العراقية ان المتظاهرين انسحبوا من مقر البرلمان الذي اقتحموه في وقت سابق اليوم بعد وقت قصير من تغريدة لزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر طالبهم فيها بالانسحاب وعودتهم لمنازلهم.

وجاء اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء رفضا لمرشح الاطار التنسيقي لمنصب رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد دعا المتظاهرين الى مغادرة المنطقة الخضراء والتزام السلمية مؤكدا التزام القوات الامنية بحماية مؤسسات الدولة والبعثات الدولية ومنع اي اخلال بالامن والنظام.

المصدر
كونا
الوسوم
27 يوليو، 2022
0 7 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

“الإمارات”: تسجيل 1223 إصابة جديدة بكورونا

27 يوليو، 2022

رئيس مؤسسة “البارزاني” الخيرية يثمن دور الكويت في دعم النازحين والمحتاجين باقليم كردستان العراق

27 يوليو، 2022

حرائق غابات تودي بحياة ضحيتين أخريين شمال المغرب

26 يوليو، 2022

القضاء العراقي يبرئ بريطانياً حُكم عليه بالسجن من تهمة تهريب الآثار

26 يوليو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى