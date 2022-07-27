العراق: المتظاهرون ينسحبون من المنطقة الخضراء استجابة لطلب زعيم التيار الصدري

انسحب المتظاهرون من المنطقة الخضراء اليوم الاربعاء بعد ساعات من اقتحامها حيث المقار الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وقالت وكالة الانباء العراقية ان المتظاهرين انسحبوا من مقر البرلمان الذي اقتحموه في وقت سابق اليوم بعد وقت قصير من تغريدة لزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر طالبهم فيها بالانسحاب وعودتهم لمنازلهم.

وجاء اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء رفضا لمرشح الاطار التنسيقي لمنصب رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد دعا المتظاهرين الى مغادرة المنطقة الخضراء والتزام السلمية مؤكدا التزام القوات الامنية بحماية مؤسسات الدولة والبعثات الدولية ومنع اي اخلال بالامن والنظام.