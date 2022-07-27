بنك الكويت المركزي⁩ يرفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية ليصبح 2.5%

قال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون اليوم الاربعاء إن بنك الكويت المركزي قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.25 في المئة إلى 2.50 في المئة اعتبارا من يوم غد الخميس.

واضاف محافظ المركزي في تصريح صحافي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه تقرر ايضا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو) وسندات وتورق (المركزي) ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

وأوضح أن قرار (المركزي) جاء على ضوء المستجدات الأخيرة في الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثر ذلك على معدلات التضخم العالمية وانعكاسه بالتالي على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الكويت.

وبين المحافظ أن قرارات “المركزي” ترتكز على المتابعة الحثيثة للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية بما يهدف الى تعزيز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي لاسيما القطاعات غير النفطية والى ضمان تحقيق الاستقرار النقدي والمالي والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية.

واكد الهارون في ختام تصريحه أن بنك الكويت المركزي سوف يتابع رصده للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في الكويت.