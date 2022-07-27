مدير جامعة الكويت يلتقي بأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الإدارية وطلبة وطالبات كلية الدراسات العليا

التقى مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور/ يوسف محمد الرومي يوم الأربعاء 2022/07/27 بأسرة كلية الدراسات العليا ممثلة بأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الإدارية وطلبة وطالبات الكلية، وذلك بحضور القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط الأستاذ الدكتور أسعد الراشد، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشئون الطبية الأستاذ الدكتور عادل الحنيان، والقائم بأعمال مدير الجامعة للشئون العلمية الأستاذ الدكتور محمد الأنصاري، والقائم بأعمال الشئون الأكاديمية المساندة الأستاذ الدكتور محمد الملا، وعميد كلية الدراسات العليا أ.د بدر البديوي، والعميد المساعد للشئون الطلابية أ.د فهد الخزي، والعميد المساعد للشئون الأكاديمية أ.د مشاري العيفان ، والعميد المساعد للتخطيط والتطوير الدكتورة سجى بو خمسين.

من اللقاء

في بداية اللقاء رحب عميد الدراسات العليا أ.د بدر البديوي بمدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يوسف الرومي، وبالهيئة الأكاديمية والإداريين وطلبة وطالبات الكلية، كما شكر مدير الجامعة على هذا اللقاء الذي من شأنه تقوية العلاقة بين الإدارة العليا للجامعة والكليات ومراكز العمل المختلفة.

من اللقاء

كما قام عميد الدراسات العليا أ.د بدر البديوي بتقديم عرضٍ مرئي استعرض فيه الهيكل التنظيمي وإنجازات وأهداف ورؤية الكلية.

من اللقاء

كما ذكر مدير الجامعة أ.د. الرومي أن الهدف من هذه اللقاءات التعرف على الآراء والمقترحات التي تسهم في تطوير العمل فيما يصب بمصلحة الطلبة الذين يعدون من أهم الركائز التي تهتم بها جامعة الكويت، حيث قدّم أ.د. يوسف الرومي عرضًا بعنوان (فجر عصر جديد) يتناول أهم إنجازات الإدارة الجامعية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

من اللقاء

من اللقاء