المؤسسة العامة للرعاية السكنية

السكنية: وقف استقبال طلبات التخصيص على مشروع “جنوب مدينة صباح الأحمد” بعد 10 أغسطس المقبل

27 يوليو، 2022
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أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنه سيتم إيقاف استلام طلبات التخصيص على قسائم مشروع (جنوب مدينة صباح الأحمد) وذلك لأصحاب الطلبات الإسكانية لغاية تاريخ 31 ديسمبر 2020 وما قبل مشيرة إلى أنه لن يتم استلام أي طلبات للتخصيص على هذا المشروع بعد تاريخ 10 أغسطس 2022.

ودعت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الأربعاء المواطنين الراغبين بذلك إلى سرعة تقديم طلبات التخصيص على المشروع عبر تطبيق (سهل) الحكومي قبل الموعد المحدد تمهيدا لإصدار قرار التخصيص من خلال التطبيق.

وأوضحت أنه لن ينظر لأي طلب تخصيص بعد هذا التاريخ التزاما بالمواعيد الاجرائية للبت بهذه الطلبات واستكمال كافة الإجراءات.

المصدر
كونا
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27 يوليو، 2022
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