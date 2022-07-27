مؤسسة التقدم العلمي تعلن أسماء الفائزين بجائزة “جابر الأحمد للباحثين الشباب” لعام 2021

أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أسماء الفائزين بجائزة (جابر الأحمد للباحثين الشباب) لعام 2021 التي تمنحها المؤسسة للباحثين الكويتيين الذين يحملون درجة الدكتوراه وتبلغ قيمتها لكل فائز عشرة آلاف دينار كويتي.

وقال المدير العام للمؤسسة الدكتور خالد الفاضل في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إنه فاز بالجائزة في مجال العلوم الطبيعية والرياضيات الدكتور عبدالله العازمي من قسم الرياضيات في كلية العلوم بجامعة الكويت وفاز في مجال العلوم الحيوية الدكتور أحمد اللافي من قسم الغذاء والتغذية في كلية العلوم الحيوية بجامعة الكويت.

وأضاف الفاضل أنه فاز بالجائزة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية الدكتور مشاري الموسى من قسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة الكويت وفي مجال العلوم الإدارية والاقتصادية فاز الدكتور هشام إبراهيم المجمد من قسم المحاسبة في كلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فيما تم حجب الجائزة في مجال العلوم الهندسية ومجال العلوم الطبية والطبية المساعدة.

وأعرب عن تمنياته للفائزين بتحقيق المزيد من النجاح البحثي الذي يعكس الصورة المشرفة للباحثين الكويتيين وعطاءهم المتميز ودورهم في إثراء العلم في مختلف مجالاته.

يذكر أن جائزة جابر الأحمد للباحثين الشباب التي كانت تسمى جائزة (الإنتاج العلمي) أنشئت عام 1988 تحقيقا لمبادرة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه لتكريم العلماء الباحثين الشباب من الكويتيين الذين يحملون درجة الدكتوراه في مختلف حقول المعرفة وتشجيعهم على زيادة نشاطهم العلمي بما يعود بالفائدة والمنفعة على المجتمع.