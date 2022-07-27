سمو ولي العهد لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجدد: ليس أمامنا إلا العمل الحثيث للحفاظ على مصالح بلدنا وإبراز دوره إقليميا ودوليا

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح حيث قدم لسموه حفظه الله أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجدد كلا من ناصر عبدالله الهين مندوبا دائما لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف وقنصلا عاما لدى الاتحاد السويسري في جنيف وعبدالله محمد الموعد سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية أذربيجان وعثمان داوود الداوود قنصلا عاما لدولة الكويت لدى جمهورية العراق في مدينة أربيل ومنصور خالد العمر سفيرا لدولة الكويت لدى الجمهورية التونسية وبدر عبدالله المنيخ سفيرا لدولة الكويت لدى الجمهورية الإسلامية الايرانية وعلي سالم الذايدي قنصلا عاما لدولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي والإمارات الشمالية وغازي حامد الفضلي سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية بلغاريا وناصر صقر الغانم قنصلا عاما لدولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية في مدينة هونغ كونغ ومشعل أحمد المنصور سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية بنين وطلال سليمان الفصام سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية النمسا الاتحادية ومحسن عبيد العجمي قنصلا عاما لدولة الكويت لدى جمهورية العراق في مدينة البصرة ومحمد سعيد الهاجري سفيرا لدولة الكويت لدى مملكة كمبوديا وطارق محمد البناي مندوبا دائما لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك وناصر صنهات القحطاني سفيرا لدولة الكويت لدى الجمهورية الإيطالية وعادل أحمد الغنيمان قنصلا عاما لدولة الكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية في مدينة فرانكفورت وسعود حداد السعيدي سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية جيبوتي ومحمد سلطان الشرجي قنصلا عاما لدولة الكويت لدى الجمهورية التركية في مدينة إسطنبول وفلاح بداح الحجرف سفيرا لدولة الكويت لدى الجمهورية اليمنية وعزام عبدالمحسن العصفور قنصلا عاما لدولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة نيويورك ونواف فهد السعيد قنصلا عاما لدولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة لوس أنجلوس ونواف نافع العنزي سفيرا لدولة الكويت لدى مملكة بلجيكا حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سموه حفظه الله بمناسبة تسلمهم مناصبهم الجديدة.

هذا وألقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله كلمة هذا نصها: “بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الإخوة الأفاضل السفراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني بداية أن أتقدم لكم باسم سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بالتهنئة لاختياركم لشرف تمثيل بلدكم الكويت في الدول المعتمدين لديها والتي تأتي لتمثل انطلاقة جديدة للسياسة الخارجية الكويتية تضاف إلى سجل الإنجازات الدبلوماسية الكويتية والتي بفضل من الله العلي القدير وبفضل التوجيهات السامية من لدن سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير البلاد المفدى حققت فيها دولة الكويت مكانة إقليمية ودولية عكست ثقة المجتمع الدولي فينا وفي دورنا الدبلوماسي بشهادة الأشقاء والأصدقاء على حد سواء تجسد المصداقية الدولية في نهجنا السياسي ونزاهة عملنا الدبلوماسي كسبنا فيها سمعة ومكانة مرموقة حريصين في المحافظة عليها وعلى مكتسباتنا فيها.

وانطلاقا من ذلك الحرص فقد وجهنا معالي الأخ وزير الخارجية لإجراء أكبر عملية تنقلات بين رؤساء البعثات وفق أسس ومعايير نضمن فيها الاستمرارية والحيوية للدبلوماسية الكويتية وهنا لا يفوتني إلا أن أسجل بالثناء والتقدير على جهود من سبقوكم في أداء واجباتهم في الحفاظ على مصالح دولة الكويت وشعبها.

الإخوة الأفاضل السفراء تأتي الانطلاقة الجديدة للدبلوماسية الكويتية في ظل أزمات غير مسبوقة وأحداث متسارعة ونزاعات إقليمية ودولية كلها أفرزت واقعا جديدا يعيش معه العالم صراعات وأزمات لها تداعيات علينا وعلى المجتمع الدولي الأمر الذي يتطلب منكم كسفراء لدولة الكويت اليقظة والوعي الكامل لأبعادها والجهد المضاعف منكم والمثابرة للمحافظة على مصالح بلدكم فهي أمانة كلفتم بحملها لتأمين مصالح بلدكم والنأي بها عن تداعيات بؤر التوتر ومواقع النزاعات.

الإخوة الأفاضل السفراء إن شرف تمثيلكم لسمو الأمير حفظه الله ورعاه ولبلدكم وللشعب الكويتي الوفي هو أسمى واجب وطني كلفتم فيه وإن ثقتنا بكم كبيرة وبأنكم أهل لشرف هذا التمثيل لمواجهة التحديات الجسام سيسجل التاريخ مساعينا لمواجهتها فليس أمامنا إلا العمل الحثيث للقيام بواجباتنا في الحفاظ على مصالح بلدنا الغالي وتعزيز مكانته وإبراز دوره في المحيطين الإقليمي والدولي ولا مجال للتأجيل أو التراخي فالأهداف رسمت والمسؤوليات حددت والقنوات مهدت وعبدت للمباشرة الفورية في التنفيذ.

الإخوة الأفاضل السفراء تقوم بعثات دولة الكويت بدور كبير في رعاية مصالح المواطنين الكويتيين ورعايتهم في الدول المعتمدين لديها وهو جهد يستحق الشكر والثناء ويأتي في سياق ما تقوم به الدولة من رعاية للمواطنين الكرام وأؤكد هنا على ضرورة الاستمرار في أداء هذه المهام والمسؤوليات وأشدد على أن يبقى المواطن الكويتي والحفاظ على مصالحه في قمة اهتماماتكم ومسؤولياتكم بتوفير كامل الرعاية والعناية لهم.

في الختام أتمنى لكم كل التوفيق والسداد في أداء مهامكم الجديدة في خدمة بلدنا الغالي الكويت في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

كما ألقى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح كلمة هذا نصها: “سيدي سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظكم الله ورعاكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني وزملائي سفراء المرشحين المعينين الجدد أتقدم لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسيدي سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظكما الله ورعاكما بأسمى آيات التقدير والامتنان بهذه الثقة السامية.

إن هذه الثقة لهي تحملنا جميعا مسؤولية مضاعفة بخدمة الوطن وخدمة سمو الأمير وخدمة الكويت ونعاهد الله ونعاهد سمو الأمير وسموكم الكريم حفظكما الله ورعاكما بأن الكويت إن شاء الله ووزارة الخارجية ومنتسبي وزارة الخارجية بارون بقسمهم بالحفاظ على مصالح الكويت وأهل الكويت ونشكر سموكم جزيلا على هذه التوجيهات والتي هي ستكون نبراسا إن شاء الله في عمل زملائي في الخارج.

شكرا سموكم”.

حضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة.