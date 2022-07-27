بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 20.7 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 20.7 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 7ر20 نقطة ليبلغ مستوى 6ر7742 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 27ر0 في المئة.

وتم تداول 9ر288 مليون سهم عبر 13500 صفقة نقدية بقيمة 3ر71 مليون دينار (نحو 2ر235 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر12 نقطة ليبلغ مستوى 8ر5876 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 22ر0 في المئة عبر تداول 9ر181 مليون سهم من خلال 7214 صفقة نقدية بقيمة 9ر21 مليون دينار (نحو 27ر72 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 4ر24 نقطة ليبلغ مستوى 9ر8638 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 28ر0 في المئة عبر تداول 107 ملايين سهم في 6286 صفقة بقيمة 3ر49 مليون دينار (نحو 6ر162 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 8ر46 نقطة ليبلغ مستوى 81ر6169 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 76ر0 في المئة عبر تداول 13ر163 مليون سهم من خلال 6026 صفقة نقدية بقيمة 4ر20 مليون دينار (نحو 3ر67 مليون دولار).

وكانت شركات (سفن) و(كميفك) و(اسيكو) و(المساكن) الأكثر ارتفاعا أما شركات (أهلي متحد) و(خليج ب) و(وطني) و(بيتك) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (منشآت) و(حيات كوم) و(مراكز) و(عقار) الأكثر انخفاضا.