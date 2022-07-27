من التكريم

قوة الإطفاء: الفريق المكراد كرم عددا من العسكريين لإخلاصهم في العمل

27 يوليو، 2022
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كرم رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد صباح اليوم الأربعاء بحضور نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر عددا من العسكريين من منتسبي قطاع المكافحة نظير اخلاصهم في العمل.

من التكريم

وأكد الفريق المكراد للمكرمين تقديره لهم على ما قدموه في عملهم من اخلاص وتفان وجهد متواصل وما يتمتعون به من حس وطني وأمني مؤكدا دعمه لهم حيث إنهم قدوة لزملائهم في العمل وهذا التكريم ما هم إلا ترسيخ وتجيسد لمكافأة المخلصين في عملهم.

من التكريم

وحضر التكريم مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام العقيد محمد بدر ابراهيم.

من التكريم
المصدر
قوة الإطفاء العام
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27 يوليو، 2022
0 57 أقل من دقيقة

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