الرئيس الصربي: حريصون على الدفع بالعلاقات الثنائية مع دولة الكويت قدما بمختلف المجالات

الرئيس الصربي: حريصون على الدفع بالعلاقات الثنائية مع دولة الكويت قدما بمختلف المجالات

أكد الرئيس الصربي ألكساندر فوتشيتش حرص بلاده على الدفع بالعلاقات الثنائية مع دولة الكويت قدما خصوصا في الشأن الاقتصادي والاستثماري وأمن الطاقة فضلا عن التعاون في مجالي السياحة والأمن الغذائي.

وذكرت السفارة الكويتية لدى صربيا في بيان تلقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) نسخة منه اليوم الأربعاء أن ذلك جاء خلال استقبال فوتشيتش لسفير الكويت لدى صربيا يوسف عبدالصمد بمناسبة انتهاء فترة عمله في بلغراد.

وأضاف البيان أن فوتشيتش أشاد بالعلاقات الطيبة التي تربط بلاده بدولة الكويت مثمنا مساهمات السفير عبدالصمد خلال فترة عمله في بلغراد في تعزيزها وتنميتها بمختلف المجالات.

ونقل البيان عن السفير عبدالصمد قوله ان البلدين لهما علاقات تاريخية طويلة سواء على المستوى السياسي او المجالات الاخرى ستتوج بالاحتفال بالذكرى ال60 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما العام المقبل.

واعرب السفير عبدالصمد عن امتنانه للرئيس الصربي وحكومته لما لمسه خلال فترة وجوده في بلغراد في السنوات الماضية من روح المودة والتعاون لتسهيل مهامه.

كما استقبل رئيس البرلمان الصربي إيفيتسا داتشيتش ووزير الخارجية الصربي نيكولا سيلاكوفيتش ايضا السفير الكويتي لتوديعه اذ اكدا خلال اللقاء اهمية عقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين في المستقبل القريب.

واشاد داتشيتش وسيلاكوفيتش بالروابط والعلاقات البرلمانية بين البلدين من خلال الزيارات المتبادلة بين رئيسي واعضاء البرلمانين الكويتي الصربي خلال السنوات الماضية.