البلدية: غلق محل إداريا وتحرير 7 مخالفات في محافظة حولي

في إطار الجهود المبذولة من الأجهزة الرقابية، كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي بجولة ميدانية بالتنسيق والتعاون مع اللجنة المشتركة على المحلات بمنطقة السالمية أسفرت عن مخالفة 7 محلات.

وفي هذا السياق أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي إبراهيم السبعان بأن هذه الجولة جاءت في إطار تطبيق التعميم الاداري الصادر من مديرة عام البلدية بالإنابة المهندسة نادية الشريدة بضرورة تفعيل الدور الرقابي والحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت هشتاق ((شارك_ بنظافتها)) ، مشيرا إلى أن الجولة التي تم تنفيذها مساء أمس على المحلات بمنطقة السالمية للتأكد من التزام أصحابها بالقوانين والقرارات المعمول بها في بلدية الكويت بالتنسيق والتعاون مع اللجنة المشتركة قد أسفرت عن تحرير 7 مخالفات لمحلات لم تلتزم بلائحة المحلات العامة فضلا عن غلق محل إداريا لمزاولته نشاط تجاري غير مذكور بالترخيص.

وأكد على تواصل الجولات الميدانية من قبل مفتشي النوبات الثلاثة ( أ،ب،ج) على المحلات والعقارات بجميع مناطق المحافظة لرصد ومتابعة مخالفي لائحة المحلات وأنظمة البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ودعا أصحاب المحلات التجارية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الغلق الإداري.