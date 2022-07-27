تعادل برشلونة ويوفنتوس ودياً بثنائية لكل من ديمبيليه وكين وريال ما زال يبحث عن فوزه الأول

تعادل برشلونة ويوفنتوس ودياً بثنائية لكل من ديمبيليه وكين وريال ما زال يبحث عن فوزه الأول

تعادل برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي 2-2 الثلاثاء في دالاس ضمن لقاء ودي خلال جولتهما الأميركية الاستعدادية للموسم الكروي الجديد، وذلك بثنائية لكل من الفرنسي عثمان ديمبيليه ومويس كين.

على ملعب “كوتون بول”، وضع ديمبيليه برشلونة في المقدمة بعد مرور 34 دقيقة بتخطيه كلاً من الكولومبي خوان كوادرادو والبرازيلي أليكس ساندرو قبل التسجيل في شباك الحارس البولندي فويتشيخ تشيتشني.

وجاء رد يوفنتوس بعد 5 دقائق حين عوض كوادرادو خطأه في الهدف الافتتاحي لبرشلونة بتمريره كرة عرضية وصلت الى كين الذي أودعها شباك الحارس الألماني مارك-أندري تير شتيغن.

لكن الكولومبي أخطأ مجدداً وسمح لديمبيليه في إعادة برشلونة الى المقدمة حين فشل في تدخله الدفاعي على اللاعب الفرنسي الذي تخطى مانويل لوكاتيلي وأرسل الكرة في الشباك الإيطالية (40).

وأجرى مدرب برشلونة تشافي تعديلات بالجملة خلال استراحة الشوطين، بينها ديمبيليه الذي ترك مكانه للوافد الجديد البرازيلي رافينيا، فكان الأخير قريباً من تعزيز تقدم الفريق الكاتالوني بتسديدة بعيدة لكن الحارس البديل ماتيا بيرين أنقذ فريقه ببراعة وحرم لاعب ليدز يونايتد الإنكليزي السابق من الوصول الى شباكه.

ورغم أفضلية برشلونة الواضحة في مستهل الشوط الثاني، نجح يوفنتوس الذي غاب عنه لاعبه الجديد-القديم الفرنسي بول بوغبا بسبب الإصابة، في إدراك التعادل بعدما تابع كين الكرة في الشباك عقب لعبة ثنائية بين السويسري دينيس زكريا ولوكاتيلي (52).

وكان برشلونة قريباً من استعادة تقدمه لكن الحظ عانده بعدما اردت الكرة من العارضة إثر ركلة حرة لرافينيا، ثم وصلت الكرة الى أنسو فاتي الذي سددها قوسية من مشارف المنطقة لترتد هذه المرة من القائم (68).

وفشل بعدها أي من الفريقين في تهديد مرمى الآخر وسط ظهور باهت للوافد الجديد الى برشلونة الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي استبدله تشافي في منتصف الشوط الثاني.

فيدالغو يحرم فريقه السابق من الفوز

وكان برشلونة استهل جولته الأميركية التي يختتمها السبت ضد نيويورك ريد بولز، بالفوز على إنتر ميامي بسداسية نظيفة ثم تغلب 1-صفر على غريمه المحلي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الذي ما زال يبحث عن فوزه الأول في هذه الجولة الاستعدادية، بعدما تعادل الثلاثاء على ملعب “أوراكل بارك” في سان فرانسيسكو مع كلوب أميركا المكسيكي 2-2.

كريم بنزيمة خلال اللقاء

وكان فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في طريقه لحسم اللقاء، قبل أن يحرمه منه لاعبه السابق الإسباني ألفارو فيدالغو من ركلة جزاء في الدقيقة 82 من المباراة التي بدأها النادي الملكي بشكل شيء بعد تلقيه هدفاً في الدقيقة 5 بمتابعة من هنري مارتن لتسديدة ميغيل ليون.

لكن بطل أوروبا رد سريعاً عبر هدافه الفرنسي كريم بنزيمة الذي توغل في منطقة الجزاء وتبادل الكرة مع ماركو أسينسيو قبل أن يسددها في شباك الحارس غييرمو أوتشوا.

وأجرى أنشيلوتي سبعة تبديلات خلال استراحة الشوطين بينها بنزيمة الذي ترك مكانه للبلجيكي إدين هازار، فسرعان ما ترك الأخير بصمته من ركلة جزاء انتزعها لوكاس فاسكيس من سالفالدور رييس (55).

وبدا أن هدف هازار سيكون كافياً لمنح ريال الفوز قبل لقائه الأخير في هذه الجولة السبت على ملعب “روز بول” في باسادينا (كاليفورنيا) مع يوفنتوس الذي افتتح رحلته بالفوز على تشيفاس المكسيكي 2-صفر، لكن فيدالغو، ابن الـ25 عاماً الذي لعب في الفرق العمرية للنادي الملكي بين 2012 و2016 والفريق الرديف من 2016 حتى 2020 مع ظهور وحيد بألوان الفريق الأول في 6 كانون الأول/ديسمبر 2018 في مسابقة الكأس، قال كلمته حين انتزع ركلة جزاء من البرازيلي فينيسيوس جونيور وترجمها بنفسه.