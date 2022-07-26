فيصل بوربيع يحرز المركز الأول فئة “الستوك” بالجولة الأولى من بطولة العالم للدراجات المائية 2022

أعرب المتسابق الكويتي فيصل بوربيع عن فخره واعتزازه بفوزه بدرع المركز الأول في فئة (الستوك) ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة العالم للدراجات المائية 2022 التي أقيمت في بلدة أوسستروا ورسكي البولندية تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة (IJSBA) وقال بوربيع لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن هذه المشاركة هي الأولى له في البطولات الدولية مبينا أنه يتطلع لتحقيق مزيد من النجاحات في مسابقات الدراجات المائية وأن هذا الانجاز كان نتاج وجهود وتحضير بدني وذهني مسبق للبطولة.

وأوضح أنه شارك بالجولة الأولى من البطولة 300 متسابق مثلوا 33 دولة مشيرا الى أن منافسات الجولة الثانية ستقام في ولاية أريزونا الأميركية مطلع أكتوبر المقبل والثالثة في باتايا التايلندية في ديسمبر المقبل.

وذكر أن الجولة التي انطلقت في 19 الجاري تعتبر جزءا من لقب التاج الثلاثي وهو لقب جديد استحدث قبل ثلاث سنوات لتشجيع المتسابقين على المشاركة ضمن منافسات بطولة اوروبا وكأس ملك تايلاند وبطولة العالم السنوية في الولايات المتحدة الاميركية.