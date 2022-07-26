وزارة الإعلام: أهمية الأمن السيبراني لحماية المحتوى والأشخاص

أكد مدير إدارة النشر الالكتروني بوزارة الإعلام الكويتية لافي السبيعي اليوم الثلاثاء الأهمية البالغة للأمن السيبراني في الحفاظ على أمان المحتوى وحماية الأشخاص والعمليات الالكترونية بشكل كامل.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أدلى به السبيعي الذي يرأس الوفد الكويتي في “الاجتماعات الإعلامية” التي يعقدها قطاع الإعلام والاتصال الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع الهيئة العربية للبث الفضائي التي بدأت اليوم في العاصمة الأردنية عمان وتستمر ثلاثة أيام.

ونبه السبيعي إلى أن “الاعلام الإلكتروني عليه مسؤولية نقل الاخبار من مصادرها الرسمية الموثوقة لتحري الدقة والمصداقية لحماية المحتوى من أي اختراق من بعض المنصات المشبوهة التي تهدف لنشر أفكارها وبث الاشاعات”.

وبشأن مناقشات اجتماعات اليوم قال السبيعي إنها شددت على أهمية تنفيذ توصيات مجلس وزراء الإعلام العرب بالإضافة إلى سبل نبذ الإرهاب والتطرف وتمكين الإعلام من أداء دوره وتنظيم العلاقات في وسائل التواصل الاجتماعي العربية.

وأضاف أنها بحثت اعتماد منهج تربوي اعلامي دراسي يرسم الحدود بين التشريعات الاعلامية وتطبيقها على أرض الواقع وضرورة تحصين الرأي العام من أفكار التطرف والإرهاب.

وشدد السبيعي على ضرورة تنفيذ توصيات مجلس وزراء الإعلام العرب بتشكيل لجنة عربية لرصد الألعاب الإلكترونية التي تروج للإرهاب والتطرف.

واليوم افتتح وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني فيصل الشبول الاجتماعات بحضور ممثلين عن الدول العربية ومسؤولين عن قطاع الإعلام والاتصال من جامعة الدول العربية وممثلين عن الاتحادات والهيئات العربية المعنية بشؤون الإعلام والاتصال.

وتناقش الاجتماعات موضوعات دور الإعلام العربي في مواجهة التطرف والإرهاب ودراسة الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف والإرهاب وتأثيرها على الأمن المجتمعي العربي بالإضافة الى الاجتماع ال17 للجنة العربية للاعلام الإلكتروني.