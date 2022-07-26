هيئة الشباب: برنامج “مفاتيح الانتاج” يثري القطاع الابداعي ويحول المواهب الصاعدة الى مشاريع

قال مدير عام الهيئة العامة للشباب الدكتور مشعل الربيع إن برنامج (مفاتيح الإنتاج الإبداعي) الذي أطلقته الهيئة مؤخرا يساهم في اثراء القطاع الابداعي ويحول مواهب الشباب وإبداعاتهم الى مشاريع احترافية ويمكن كل مشارك من ابتكار مشروعه الخاص ليوفر له مردودا ماديا.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها الهيئة اليوم الاثنين في (مركز شباب الدعية) بهدف عرض ومناقشة 13 مشروعا مختلفا للمشاركين في البرنامج في سياق مشروع (المبادر المحترف) بحضور عدد من رجال الأعمال.

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وأوضح الربيع أن (المبادر المحترف) التأهلي يسعى لدعم وتطوير ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب الكويتي في عدة قطاعات منها الحرفي والصناعي والتكنولوجيا ونظم المعلومات والاتصالات والصناعات الابداعية وقطاع المشاريع المتناهية الصغر والصحي والبيئي والأمن الغذائي.

وبين أن برنامج (مفاتيح الإنتاج الإبداعي) الذي يأتي ضمن مشروع (المبادر المحترف) المدرج بالخطة الإنمائية للدولة وبرنامج العمل الحكومي يدرب الشباب على فن تكوين المشاريع واكتشاف التفاصيل المهھمة للارتقاء بالخدمات الخاصة بكل مشروع اضافة الى دراسة وتكوين شخصية المشروع وكيفية تشغيله والقيام بدراسة الجدوى وأخيرا عمل اختبار ميداني ومن ثم إطلاق المشروع.

وذكر أن البرنامج قدم للمشاركين مجموعة مفاتيح أساسية يحتاجونها لاكتشاف ملامح وتفاصيل مواهبهم ومكامن قوتهم واهتماماتهم ليصبحوا أصحاب شركات مميزة لخدمة القطاع الإبداعي في المنطقة والاستثمار في قدرات الشباب وطاقاتهم في مختلف المجالات كونهم الركيزة الأساسية في رؤية كويت جديدة 2035 لبناء التنمية المستدامة.

وأشار الى اهتمام الهيئة بالشباب وسعيها الى تمكينهم وتعزيز قدراتهم في مجال ريادة الأعمال وأن الهيئة تدعمهم بكل السبل للنجاح والتميز بكافة المجالات.

ونوه الربيع بالمشاريع التي استعرضها المشاركون أمام رجال الأعمال الذين قدموا بدورهم مجموعة نصائح وتوجيهات للمبادرين لتقويم كل مشروع من هذه المشاريع وقياس مدى جدواه المالية.