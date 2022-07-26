حرائق غابات تودي بحياة ضحيتين أخريين شمال المغرب

أودت حرائق غابات جديدة اندلعت في شمال المغرب بحياة سيدتين توفيتا “اختناقا”، وفق ما أفادت السلطات المحلية لإقليم العرائش الثلاثاء، ما يرفع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى أربع وفيات منذ منتصف تموز/يوليو.

وقالت السلطات المحلية لإقليم العرائش “تم تسجيل حالتي وفاة اختناقا لسيدتين لم ترغبا في الاستجابة لنداءات السلطات المحلية (…) بضرورة إخلاء المساكن المهددة بالنيران”.

وأوضحت أن فرق الإنقاذ أجلت أكثر من 536 أسرة من قرى مجاورة، مشيرة إلى أن الحرائق أتت على حوالي 30 هكتارا من الغابات.

يأتي سقوط هاتين الضحيتين غداة وفاة متطوع في فرق إخماد حرائق أتت على 33 هكتارا من الغابات في إقليم تاونات (شمال).

وسبق أن قضى شخص جراء حرائق شبّت بغابات قرب العرائش منتصف تموز/يوليو.

تواصل فرق الإنقاذ الثلاثاء مدعومة بطائرات إطفاء، جهودها للسيطرة على حرائق اندلعت في عدة غابات في شمال غرب البلاد، بينها حريق أتى على 35 هكتارا في إقليم الفحص أنجرة.

وفاقت مساحة الغابات المتضررة من الحرائق التي اندلعت بين 13و18 تموز/يوليو، 10500 هكتار.

يعتزم المغرب إطلاق برنامج لاعادة تشجير نحو 9 آلاف هكتار من الغابات التي أتت عليها حرائق اندلعت مؤخرا شمال المملكة، وفق ما أعلنت الحكومة الجمعة، في خطة تتضمن أيضا دعم المزارعين وإعادة بناء بيوت متضررة.

ورصدت لها ميزانية تناهز 290 مليون درهم (نحو 28 مليون دولار).

ويشهد المغرب في السنوات الأخيرة اندلاع حرائق غابات خلال الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وتتعرض المملكة منذ بضعة أسابيع لموجة حر شديد تفاقم موسما جافا وإجهادا مائيا، بسبب التقلبات المناخية.

وعلى سبيل المقارنة، اندلع 285 حريقا بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2021، أتت على 2782 هكتارا من الأحراج وخصوصا في منطقة الريف الجبلية (شمال).