تشافي: عودة ميسي إلى برشلونة “مستحيلة” حاليًا

أكدّ مدرب برشلونة الاسباني تشافي هيرنانديس انّ عودة النجم الارجنتيني ليونيل ميسي الى النادي الكاتالوني في الوقت الحالي “مستحيلة”.

قال لاعب وسط بلاوغرانا السابق إنه رغم إعجابه الكبير بزميله السابق البالغ 35 عاماً والمحترف راهناً مع باريس سان جرمان الفرنسي، لكن لا توجد خطة فورية للنادي للتوقيع معه من جديد مضيفًا “هو (ميسي) لديه عقد ومن المستحيل التوقيع معه”.

وأضاف “لا معنى للحديث عن ميسي”.

تعرض برشلونة لضربة كبيرة عندما اضطر نجمه التاريخي، المتوج بلقب افضل لاعب في العالم سبع مرات، إلى مغادرة كامب نو الصيف الماضي بسبب الوضع المالي المتردي للنادي.

غير انّ صيف برشلونة كان واعدا من خلال التعاقدات التي ابرمها وعلى رأسها المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي المُنتقل من بايرن ميونيخ الألماني، إضافة الى البرازيلي رافينيا والدنماركي أندرياس كريستنسن والعاجي فرانك كيسييه.

وعن التعاقد مع ليفاندوفسكي مؤخرا، اضاف المدرب السابق للسد القطري “إنه لاعب كبير في مركزه وهو أيضًا متواضع ومحترف ويتكيف، والفريق سيتطوّر معه كثيرًا”.

وشرح تشافي عن طريقته لاقناع اللاعبين النجوم بالانضمام الى بلاوغرانا قائلا “أشرح الأمور بوضوح. الخطة، المدينة. هذا ما افعله”.

وتابع “إذا لم أعط مئة في مئة، أفضل البقاء في المنزل. أحاول أن أجعلهم يستمتعون بأنفسهم وأجعلهم يشعرون بأهميتهم. من الواضح أن وجودك في برشلونة يساعد، هذا واضح”.

واضاف المدرب الذي حلّ وصيفًا في موسمه الاول “هناك مشروع مثير. نتحدث أيضا بوضوح مع اللاعبين. كل هذا يضيف ايضا، لكن هذا هو برشلونة”.

ورأى تشافي انه على الرغم من ضيق الوقت لكن “اللاعبين متحمسون للعب هنا. الكلمة هذا العام هي الإثارة. حقيقة أن ليفاندوفسكي أراد المجيء إلى هنا تقول الكثير”.