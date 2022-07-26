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وول ستريت تفتح على انخفاض بعد أرباح دون التوقعات من Walmart

26 يوليو، 2022
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض الثلاثاء 26 يوليو تموز بعد أن أثارت أرباح دون التوقعات لمتاجر Walmart مخاوف في قطاع البيع بالتجزئة من أن المستهلكين يخفضون إنفاقهم في مواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عقود.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 40 نقطة، أي 0.13%، إلى 31950.04 نقطة عند الافتتاح.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 التداول على انخفاض أيضاً بواقع 13.62 نقطة، أي 0.34%، إلى 3953.22 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 81.13 نقطة، أي 0.69%، إلى 11701.53 نقطة.

المصدر
سي ان بي سي
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26 يوليو، 2022
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