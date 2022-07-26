وول ستريت تفتح على انخفاض بعد أرباح دون التوقعات من Walmart

وول ستريت تفتح على انخفاض بعد أرباح دون التوقعات من Walmart

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض الثلاثاء 26 يوليو تموز بعد أن أثارت أرباح دون التوقعات لمتاجر Walmart مخاوف في قطاع البيع بالتجزئة من أن المستهلكين يخفضون إنفاقهم في مواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عقود.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 40 نقطة، أي 0.13%، إلى 31950.04 نقطة عند الافتتاح.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 التداول على انخفاض أيضاً بواقع 13.62 نقطة، أي 0.34%، إلى 3953.22 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 81.13 نقطة، أي 0.69%، إلى 11701.53 نقطة.