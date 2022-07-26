الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائهما في سوتشي يوم 22 أكتوبر 2019

اردوغان سيلتقي بوتين في سوتشي في 5 أغسطس

26 يوليو، 2022
0 5 أقل من دقيقة

سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود في 5 آب/أغسطس، وفق ما أعلنت الرئاسة التركية.

وعقد الرئيسان أول اجتماع لهما منذ الغزو الروسي لأوكرانيا على هامش قمة حول سوريا في طهران يوم 19 تموز/يوليو.

وحاول اردوغان دفع بلاده التي تتمتع بعلاقة جيدة مع كل من موسكو وكييف، إلى مركز الجهود الدبلوماسية لمحاولة وقف الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر.

وعملت تركيا مع الأمم المتحدة لجعل الطرفين المتحاربين يوقّعان اتفاقا في اسطنبول الأسبوع الماضي يهدف إلى استئناف شحنات الحبوب عبر البحر الأسود.

من جانبها، أعربت روسيا عن قلقها من تهديدات إردوغان بشنّ عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا.

المصدر
وكالات
الوسوم
26 يوليو، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

مقتل خمسة متظاهرين خلال احتجاج ضد بعثة الأمم المتحدة في شرق الكونغو الديموقراطية

26 يوليو، 2022

بايدن يحض الكونغرس على تخصيص 52 مليار دولار للاستثمار في أشباه الموصلات

26 يوليو، 2022

رئاسة الاتحاد الأوروبي: خفض إمدادات الغاز “دليل جديد” على وجوب عدم الاعتماد على موسكو

26 يوليو، 2022

البابا فرنسيس يعتذر “3 مرات” عن تدمير ثقافات الشعوب الأصلية في كندا

25 يوليو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى