اردوغان سيلتقي بوتين في سوتشي في 5 أغسطس

اردوغان سيلتقي بوتين في سوتشي في 5 أغسطس

سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود في 5 آب/أغسطس، وفق ما أعلنت الرئاسة التركية.

وعقد الرئيسان أول اجتماع لهما منذ الغزو الروسي لأوكرانيا على هامش قمة حول سوريا في طهران يوم 19 تموز/يوليو.

وحاول اردوغان دفع بلاده التي تتمتع بعلاقة جيدة مع كل من موسكو وكييف، إلى مركز الجهود الدبلوماسية لمحاولة وقف الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر.

وعملت تركيا مع الأمم المتحدة لجعل الطرفين المتحاربين يوقّعان اتفاقا في اسطنبول الأسبوع الماضي يهدف إلى استئناف شحنات الحبوب عبر البحر الأسود.

من جانبها، أعربت روسيا عن قلقها من تهديدات إردوغان بشنّ عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا.