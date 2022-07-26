ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي يغادر في زيارة رسمية لليونان وفرنسا

26 يوليو، 2022
0 22 أقل من دقيقة

غادر ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المملكة الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى كل من اليونان وفرنسا.

يأتي ذلك بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان، وفق بيان من الديوان الملكي.

وسيلتقي ولي العهد خلال هذه الزيارة بقادة هاتين الدولتين، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر
العربية
الوسوم
26 يوليو، 2022
0 22 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

امين عام الجامعة العربية يبدي الاستعداد لدعم الصومال في مواجهة أزمة الجفاف

26 يوليو، 2022

قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلي اسيرين فلسطينيين شمالي الضفة الغربية

26 يوليو، 2022

“سوناطراك” تعلن اكتشاف ثلاثة حقول للغاز والنفط في الصحراء الجزائرية

25 يوليو، 2022

محكمة مصرية تطالب ببث تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل طالبة المنصورة تحقيقا ل”الردع العام”

24 يوليو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى