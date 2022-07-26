رونالدو يعود إلى مركز تدريب يونايتد للبحث في مستقبله

رونالدو يعود إلى مركز تدريب يونايتد للبحث في مستقبله

عاد النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو الثلاثاء إلى مقرّ تمارين ناديه مانشستر يونايتد الإنكليزي، قبل محادثات مع مدرب الفريق الجديد الهولندي إريك تن هاغ حيال مستقبله مع “الشياطين الحمر”.

ويريد افضل لاعب في العالم خمس مرات البالغ 37 عاماً أن يترك النادي الذي عاد اليه العام الماضي وغاب عن معسكره التدريبي في تايلاند واستراليا لأسباب عائلية.

وبحسب صور نشرتها وسائل الإعلام البريطانية، وصل الـ”دون” إلى مقرّ كارينغتون التدريبي مع وكيل أعماله جورج منديش، وشوهد اسطورة تدريب الفريق السابق السير أليكس فيرغوسون يصل أيضاً إلى المقرّ.

وقال تن هاغ مطلع الشهر الحالي ان رونالدو “ليس للبيع”: “نخطط لرونالدو معنا هذا الموسم، واتطلع للعب معه”.

وانهى نجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي السابق الموسم الماضي كأفضل هدف للفريق برصيد 24 هدفاً. لكن فريقه حلّ في مركز سادس مخيب في الدوري، ما حرمه فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويستهل يونايتد مشواره في الدوري في 7 آب/أغسطس أمام ضيفه برايتون، بعد نهاية مبارياته الاعدادية ضد أتلتيكو مدريد الإسباني في النروج ورايو فايكانو الإسباني في أولد ترافورد.