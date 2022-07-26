امين عام الجامعة العربية يبدي الاستعداد لدعم الصومال في مواجهة أزمة الجفاف

امين عام الجامعة العربية يبدي الاستعداد لدعم الصومال في مواجهة أزمة الجفاف

أبدى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء استعداد الجامعة لمساندة ودعم الصومال في مواجهة أزمة الجفاف والامن الغذائي التي تضرب البلاد.

وبحسب بيان للجامعة شدد أبو الغيط في لقاء مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على مساندة ودعم الصومال في مختلف المجالات بخاصة في مجالي التعليم والصحة وكذلك التنسيق مع الدول العربية والامم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية لمواجهة ازمة الجفاف وتجاوز الصعوبات والتحديات الاخرى التي يمر بها الصومال في المرحلة الحالية.

وذكر البيان ان ابو الغيط حرص على التعرف على رؤية الرئيس الصومالي حول آخر تطورات الوضع الداخلي في البلاد والخطوات المتخذة لتشكيل الحكومة “في اقرب وقت” من اجل تعزيز الامن والاستقرار.

وأوضح أن اللقاء شهد تبادلا لوجهات النظر حول عدد من القضايا المهمة لاسيما ما يتعلق بالوضع في الصومال ومختلف التحديات التي تواجهها البلاد.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد أمس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي دعم بلاده لجهود تعزيز السلم والأمن في الصومال من أجل تخطي التحديات الحالية وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي نحو مستقبل أفضل.