متظاهرين أمام بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديموقراطية

مقتل خمسة متظاهرين خلال احتجاج ضد بعثة الأمم المتحدة في شرق الكونغو الديموقراطية

26 يوليو، 2022
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قُتل خمسة أشخاص على الأقل في غوما في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية الثلاثاء، في اليوم الثاني من الاحتجاجات ضد بعثة الأمم المتحدة المتهمة بأنها تقوم بعمل غير مجدٍ في التصدي للجماعات المسلحة، وفق ما علم من مصادر رسمية.

وكتب المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا على تويتر “خمسة قتلى وخمسون جريحًا على الأقل”، قائلًا إنه سيتحدث خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة “عن الخسائر البشرية والمادية وكذلك العواقب التي سيتم استخلاصها” إثر التظاهرات.

المصدر
أ ف ب
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26 يوليو، 2022
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