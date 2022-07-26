بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 21.9 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 21.9 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 9ر21 نقطة ليبلغ مستوى 85ر7721 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 29ر0 في المئة.

وتم تداول 2ر283 مليون سهم عبر 13369 صفقة نقدية بقيمة 7ر70 مليون دينار (نحو 3ر223 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 13ر27 نقطة ليبلغ مستوى 19ر5864 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 46ر0 في المئة عبر تداول 7ر159 مليون سهم من خلال 6224 صفقة نقدية بقيمة 19 مليون دينار (نحو 7ر62 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 07ر42 نقطة ليبلغ مستوى 50ر8614 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 49ر0 في المئة عبر تداول 5ر123 مليون سهم في 7145 صفقة بقيمة 6ر51 مليون دينار (نحو 2ر170 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 85ر0 نقطة ليبلغ مستوى 01ر6123 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 01ر0 في المئة عبر تداول 9ر140 مليون سهم من خلال 4982 صفقة نقدية بقيمة 7ر17 مليون دينار (نحو 4ر58 مليون دولار).

وكانت شركات (النخيل) و(وطنية د ق) و(تجارة) و(استهلاكية) الأكثر ارتفاعا أما شركات (أهلي متحد) و(بيتك) و(انوفست) و(استهلاكية) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (انوفست) و(كميفك) و(فجيرة أ) و(التعمير) الأكثر انخفاضا.