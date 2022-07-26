“المعلومات المدنية” تضيف خدمة بيانات القاطنين إلى تطبيق “سهل”

أطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية خدمة بيانات القاطنين على التطبيق الحكومي الموحد (سهل) .. حيث كانت متاحة على موقع الهيئة الإلكتروني منذ شهر فبراير لعام 2021

هذه الخدمة من شأنها تمكين ملاك العقار من الإطلاع على بيانات القاطنين في المبنى ومن ثم رفع الشكوى آلياً من خلال الخدمة في حال عدم صحة أي من البيانات

و عند تقديم الشكوى تقوم الخدمة بتوجيه عدة أسئلة للتحقق من صحة الشكوى، وخاصة في حال وجود ملاك آخرين للعقار إن كانوا ورثة أو شريك قام أحدهم بتوقيع عقد الإيجار دون علم الآخر، أو إن كان العقار له مالك سابق ولم يقوم المالك الجديد بمراجعة الهيئة لشطب القاطنين.

وقد لوحظ في بعض الحالات أن مقدم الشكوى يقر بأنه وقع عقد إيجار مع القاطن وفي هذه الحالة لا يعتد بالشكوى باعتبار أن الإجراء صحيح وعليه المراجعة لشطبه وليس لتقديم شكوى.

والجدير بالذكر أن هذه الخدمة تمكن مالك العقار من الرقابه الذاتية لعقاره وذلك من خلال خطوات مبسطة و إجراء سهل الاستخدام حرصت الهيئه على إتاحته عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل ..