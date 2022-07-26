قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلي اسيرين فلسطينيين شمالي الضفة الغربية

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء منزلين يعودان لعائلتي اسيرين من بلدة (قراوة بني حسان) شمالي الضفة الغربية.

وقال رئيس البلدية إبراهيم مشهور إن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة ليلة امس الاثنين وحاصرت منزلي الاسيرين يحيى مرعي ويوسف عاصي واجبرت العائلتين على اخلائهما قبل تفجير منزل الأول وهدم البيت الاخر بواسطة جرافة.

وأضاف مشهور لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان البلدة شهدت مواجهات وصفها بالعنيفة اسفرت عن إصابة أربعة شبان بالرصاص المطاطي فيما اصيب العشرات بحالات اختناق بالغاز.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مرعي وعاصي بدعوى تنفيذهما عملية إطلاق نار في ابريل الماضي اسفرت عن مقتل حارس مستوطنة (ارائيل) المقامة على أراضي محافظة (سلفيت).

وقررت سلطات الاحتلال يوم أمس الاثنين هدم ثلاثة منازل تعود لعائلات فلسطينية نفذ أبناؤها عمليات مسلحة اسفرت عن مقتل إسرائيليين وذلك بعد تجميد قرارات تهدئة الأوضاع الميدانية قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى المنطقة.

وتتبع سلطات الاحتلال سياسة هدم منازل منفذي العمليات منذ عام 1967 والتي يعتبرها الفلسطينيون عقابا جماعيا.