وزير الخارجية يبحث مع الأمين العام لمجلس التعاون تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك

وزير الخارجية يبحث مع الأمين العام لمجلس التعاون تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك

26 يوليو، 2022
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التقى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف صباح اليوم الثلاثاء بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد.

وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه تعزيز الجهود الداعمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيد من التضامن والترابط في إطار المنظومة الخليجية بما يترجم رؤى قادة دول مجلس التعاون وتطلعات شعوبها.

كما تم خلال اللقاء بحث كافة الموضوعات المتصلة بآخر بالمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

المصدر
كونا
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26 يوليو، 2022
0 47 أقل من دقيقة

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