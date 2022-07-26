الاتحاد الاوروبي

رئاسة الاتحاد الأوروبي: خفض إمدادات الغاز “دليل جديد” على وجوب عدم الاعتماد على موسكو

26 يوليو، 2022
0 8 أقل من دقيقة

اعتبر رئيس الوزراء التشيكي يوزف سيكيلا الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء أن خفض شحنات الغاز الروسي الذي أعلنته مجموعة “غازبروم” الإثنين، هو “دليل جديد” على أن أوروبا يجب أن “تحد من اعتمادها على الإمدادات الروسية بأسرع وقت ممكن”.

وقال سيكيلا قبل اجتماع مع نظرائه في دول الاتحاد الـ27 في بروكسل للاتفاق على خطة للحد من استهلاك الغاز في التكتل، إن “الوحدة والتضامن هما أفضل سلاحين لدينا ضد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين” مضيفا “إنني واثق من أننا سنظهر ذلك اليوم”.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
26 يوليو، 2022
0 8 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

بايدن يحض الكونغرس على تخصيص 52 مليار دولار للاستثمار في أشباه الموصلات

26 يوليو، 2022

البابا فرنسيس يعتذر “3 مرات” عن تدمير ثقافات الشعوب الأصلية في كندا

25 يوليو، 2022

طبيب الرئيس الأمريكي:الأعراض التي رافقت إصابة الرئيس بايدن بفيروس (كورونا) “انتهت تقريبا”

25 يوليو، 2022

إيران لن تتسرع في مباحثات الاتفاق النووي رغم “الضغوط” الغربية

25 يوليو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى