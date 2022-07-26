الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام تقيم ندوة بعنوان “التحري و متابعة إسترداد الأموال المنهوبة من خلال الجرائم”

اقامت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام و بالمشاركة مع هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” و بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في الكويت ندوة و ورشة عمل بعنوان (التحري و متابعة إسترداد الأموال المنهوبة من خلال الجرائم) و ذلك بمقر الهيئة , بمشاركة كل من مكتب الأمم المتحدة بدولة الكويت ممثلاً بالأستاذة نسرين ربيعان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة و المنسق المقيم بالإنابة , و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي مارين ماير منسقة منع الجريمة ومكافحة الفساد بمكتب الأمم المتحدة بالمعني بالمخدرات و الجريمة , و هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” ممثلة بالدكتور محمد بوزبر و إدارة الفتوى و التشريع ممثلة بالأستاذ فهد العازمي و عن الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام المحامي عبدالله البكر رئيس الجمعية.

و حيث أن الهدف من هذه الندوة و ورشة العمل هو محاربة الجريمة المنظمة وتوعية القياديين والموظفين وعموم المواطنين بدور الجهات الدولية وجهات الدولة ودور الجهات الخاصة بمسائل التحري والمتابعة واسترداد الأموال المنهوبة من خلال الجرائم المنظمة و التعرف على الأدوات ووسائل التحري والتتبع والرصد للأموال المنهوبة مع ذكر امثلة العلمية وحوادث ذات صلة التعرف على دور ووحدات مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وبيان وسائل التعاون بين مختلف الجهات داخل وخارج إطار الحدود الجغرافية.

جانب من الندوة

و أشار رئيس الجمعية المحامي عبدالله البكر إلى ان هذا النوع من التعاون ما بين مؤسسات المجتمع المدني و المؤسسات و الجهات الرسمية سواء الدولية أو المحلية يعزز من الأهداف المرجوة من نشر الوعي و التثقيف بالحقوق و الواجبات الوطنية و الأخلاقية على المواطنين و المقيمين في دولة الكويت بالإبلاغ عن الجرائم التي تتم على الأموال العامة للجهات المتخصصة و كذلك تساهم هذه المشاركات على التعرف من المتخصصين أصحاب الخبرات على الوسائل و الأدوات المستخدمة من قبل المنظمات و الدول الأخرى للحفاظ على الأموال العامة و العمل على إسترداد المنهوب منها.

كما أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم بالإنابة نسرين ربيعان، أن حماية المال العام مسؤولية مشتركة، مشيدة بالشراكة الفعالة بين هيئات المجتمع المدني والجهات الرقابية بالدولة ، لافتة إلى أن الأمم المتحدة من خلال جهاتها ومنظماتها المختصة واتفاقياتها الدولية تبذل جهوداً ومساعي عالمية جادة في هذا المجال لمكافحة الفساد بجميع أشكاله وحماية المال العام، إيماناً منها بأن معالجة الفساد أمر ضروري لحماية حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة الديموقراطية.

جانب من الندوة

و بدوره أشاد محامي الدولة في إدارة الفتوى و التشريع أمين صندوق الجمعية الأستاذ فهد الناصر بالدور الكبير الذي تبذله الأمم المتحدة و مكاتبها المعنية بتوفير كافة السبل و الوسائل التي تحتاجها المجتمعات من أجل تحقيق أهداف إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و منها الدعم المعنوي و المشاركات الفعالة مع مؤسسات المجتمع المدني وفي تنفيذ و تطبيق الأهداف المشتركة.

و أشار المحامي تركي البديني عضو مجلس الإدارة بدور هيئة مكافحة الفساد في إسترداد الأموال المنهوبة من خلال الجرائم و التي تم عرض بيانات جزء منها من خلال مشاركة الهيئة و التي تبين أهمية الدور و الاعمال التي تقوم بها الهيئة وجدية التصدي من قبلها بخلاف ما يتم إشاعته بالوسائل الغير رسمية من عدم تحرك الجهات المتخصصة.

جانب من الندوة

و أخيراً, أفاد فيصل البريدي عضو مجلس الإدارة بأنه و من نتائج هذه الورشة يتبين للمطلع و لعامة المجتمع أن ما يتم تداوله من أخبار و إشاعات ليس لها أي دليل من الصحة أو تكون من السياسيين بقصد التكسب الإنتخابي يخالف الحقيقة و الواقع و يخالف القوانين و الإتفاقيات الدولية المنظمة لها دولة الكويت.