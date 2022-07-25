النواف يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء وزير الداخلية في دولة قطر للتهنئة بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء

تلقى معالي الفريق أول م.الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من أخيه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر الشقيقة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني أعرب فيه عن خالص تهانيه بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وتمنياته له بكل التوفيق والسداد.

وثمن معالي الفريق أول م.الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء طيب المشاعر الصادقة والتواصل الأخوي الذي يعكس عمق العلاقات والأواصر بين الشعبين متمنيا للبلدين الشقيقين مزيدا من التقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وأخيهما صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.