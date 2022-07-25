النواف يتلقى اتصالا من ولي العهد رئيس الوزراء في مملكة البحرين للتهنئة بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء

تلقى معالي الفريق أول م.الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة أعرب فيه عن خالص تهانيه بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وتمنياته بكل التوفيق والسداد لخدمة الكويت والإسهام في تقدمها وازدهارها.

وقد عبر معالي رئيس مجلس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على هذه المبادرة الطيبة مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وأخيهما صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.