سفير الكويت لدى موريتانيا ابداح الدوسري ووزير الشو?ون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد ولد مرزوك

سفير الكويت لدى موريتانيا يقدم أوراق اعتماده في نواكشوط

25 يوليو، 2022
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قدم سفير دولة الكويت لدى موريتانياابداح مقعد الدوسري اليوم الاثنين في العاصمة نواكشوط نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد سالم ولد مرزوك سفيرا للكويت لدى موريتانيا.

وذكرت سفارة الكويت في موريتانيا في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك جاء خلال لقاء جمع السفير الدوسري بالوزير ولد مرزوك.

وأشاد الوزير الموريتاني بالعلاقات التاريخية التي تجمع دولة الكويت والجمهورية الاسلامية الموريتانية مثمنا الدعم الكبير الذي تقدمه الكويت لنواكشوط طوال السنوات الماضية التي كان لها الأثر الكبير في تحقيق موريتانيا العديد من المشاريع التنموية.

من جانبه نقل السفير الدوسري تحيات وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح للوزير ولد مرزوك مؤكدا حرصه على العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يحقق صالح وتطلعات البلدين والشعبين.

المصدر
كونا
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25 يوليو، 2022
0 34 دقيقة واحدة

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