طبيب الرئيس الأمريكي:الأعراض التي رافقت إصابة الرئيس بايدن بفيروس (كورونا) “انتهت تقريبا”

قال الدكتور كيفين أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين ان الأعراض التي رافقت إصابة الرئيس بايدن بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) “انتهت بالكامل تقريبا”.

وقال الطبيب ك أوكونور في رسالة وجهها الى الادارة الامريكية ان الرئيس بايدن “أتم أمس (الأحد) اليوم الرابع من عملية العلاج باستخدام عقار (باكسلوفيد)”.

واوضح “أن الأعراض التي ظهرت عليه يبدو أنها انتهت بالكامل تقريبا بحيث لم يتبق منها سوى احتقان بسيط بالأنف والحد الأدنى من البحة في الصوت”. وأكد أن المؤشرات الحيوية الأساسية وهي “النبض وضغط الدم ومعدل التنفس ومعدل الأوكسيجين لا تزال طبيعية”. واشار الى أن الرئيس بايدن سيبقى في العزل وفقا لإرشادات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها. وكان البيت الأبيض قد أعلن يوم الخميس الماضي أن بايدن أصيب بفيروس كورنا وأنه يعاني من أعراض طفيفة وأنه سيواصل عمله عن بعد حتى تبث الفحوص الطبية شفاءه من الفيروس.