مدير جامعة الكويت يلتقي بأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الإدارية وطلبة كلية الآداب

التقى مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور/ يوسف محمد الرومي يوم الأحد الموافق 25/7/2022 بأسرة كلية الآداب الممثلة بأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة والهيئة الإدارية وطلبة وطالبات الكلية.

مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور/ يوسف محمد الرومي

وذلك بحضور القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط الأستاذ الدكتور أسعد الراشد، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشئون الطبية الأستاذ الدكتور عادل الحنيان، والقائم بأعمال مدير الجامعة للشئون العلمية الأستاذ الدكتور محمد الأنصاري، والدكتورة حنين الغبرا مساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات، والقائم بأعمال عميد كلية الآداب أ.د عبد الله الهاجري بمسرح كلية الآداب بحرم مدينة صباح السالم الجامعية- الشدادية.

من الحضور

في بداية اللقاء رحب القائم بأعمال عميد كلية الآداب أ.د عبد الله الهاجري بمدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يوسف الرومي، وبأعضاء هيئة التدريس والإداريين وطلبة وطالبات الكلية، كما شكر مدير الجامعة على هذا اللقاء الذي من شأنه تقوية العلاقة بين الإدارة العليا للجامعة والكليات ومراكز العمل المختلفة.

من الحضور

وأكد أ.د الهاجري أن كلية الآداب تعد من أكبر وأقدم الكليات في الجامعة، والتي خرجت من رحمها كليات أخرى، وتضم أقسامًا متعددة تخدم المجتمع، وعددًا كبيرًا من طلبة الجامعة، وقد تخرج منها أعداد هائلة.

من الحضور

من جهته قال مدير الجامعة أ.د. الرومي أن الهدف من هذه اللقاءات التعرف على الآراء والمقترحات التي تسهم في تطوير العمل فيما يصب بمصلحة الطلبة الذين يعدون من أهم الركائز التي تهتم بها جامعة الكويت، حيث قدّم أ.د. يوسف الرومي عرضًا بعنوان (فجر عصر جديد) يتناول أهم إنجازات الإدارة الجامعية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

من الحضور

وفي الختام قام مدير الجامعة ونوابه والحضور بجولة في معرض للتاريخ والآثار الذي أقامه قسم التاريخ في كلية الآداب.

من الفعالية