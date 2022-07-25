طلال المطيري: اتخذنا اجراءات عدة منذ بداية “كورونا” لحماية المواطنين والمقيمين

أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان طلال المطيري اليوم الاثنين ان الكويت اتخذت العديد من التدابير والاجراءات منذ بداية جائحة (كورونا) لحماية المواطنين والمقيمين.

وقال المطيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في المؤتمر العربي الاقليمي الرابع رفيع المستوى حول حماية وتعزيز حقوق الانسان ان من بين التدابير التي اتخذتها الكويت تعديل قانون الصحة الوقائية والقوانين المتعلقة بالاقتصاد مضيفا ان ذلك ساهم كبير في تقليل آثار الجائحة من الناحية الانسانية والاقتصادية.

واضاف ان مداخلته امام المؤتمر الذي حمل عنوان (أثر الأزمات على التمتع بحقوق الانسان : جائحة كوفيد – 19 كنموذج) تطرقت إلى تعليمات أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للحكومة منذ بداية الجائحة بتوفير المساعدة والحماية لفئات المجتمع كافة.

اوضح ان جائحة (كوفيد- 19) تركت أثرا كبيرا على حق التمتع بمسائل حقوق الانسان الرئيسة ومنها الحق في الحياة والوصول الى الخدمات الصحية معتبرا ان المؤتمر هو مناسبة للتذكير بالجهود التي بذلتها الدول العربية في التصدي لهذه الجائحة.

وكانت اعمال المؤتمر انطلقت اليوم بالتعاون والشراكة بين جامعة الدول العربية ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.