غازبروم تعلن خفض شحنات الغاز عبر نورد ستريم إلى 33 مليون متر مكعب يوميا من الأربعاء
أعلنت شركة “غازبروم” الروسية العملاقة للغاز الاثنين أنها ستخفض شحنات الغاز عبر خط انابيب “نورد ستريم” إلى 33 مليون متر مكعب يوميا اعتبارا من الأربعاء.
وذكرت الشركة بأنها ستعلق عمل توربين آخر بسبب “مشكلة تقنية في المحرك”.
وردت الحكومة الألمانية على إعلان غازبروم بأنه لا يوجد مبرر تقني لإعلان خفض تدفقات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية: وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا لا يوجد سبب تقني لخفض الشحنات”.