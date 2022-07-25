جازبروم

غازبروم تعلن خفض شحنات الغاز عبر نورد ستريم إلى 33 مليون متر مكعب يوميا من الأربعاء

25 يوليو، 2022
0 5 أقل من دقيقة

أعلنت شركة “غازبروم” الروسية العملاقة للغاز الاثنين أنها ستخفض شحنات الغاز عبر خط انابيب “نورد ستريم” إلى 33 مليون متر مكعب يوميا اعتبارا من الأربعاء.

وذكرت الشركة بأنها ستعلق عمل توربين آخر بسبب “مشكلة تقنية في المحرك”.

وردت الحكومة الألمانية على إعلان غازبروم بأنه لا يوجد مبرر تقني لإعلان خفض تدفقات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية: وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا لا يوجد سبب تقني لخفض الشحنات”.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
25 يوليو، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 38.04 نقطة

25 يوليو، 2022

شركة نفط الكويت: التحول الرقمي رحلة مستمرة تتطلب تضافر جميع الجهود

24 يوليو، 2022

بورصة الكويت تحصد جائزة “الشركة الأكثر استدامة في قطاع الخدمات المالية” من مجلة World Finance

24 يوليو، 2022

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 8.8 نقطة

24 يوليو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى