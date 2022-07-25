سمو ولي العهد يبعث برسالة شكر وتقدير إلى سمو الشيخ صباح الخالد

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برسالة شكر وتقدير إلى سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح هذا نصها: “سمو الأخ الكريم الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، يطيب لنا أن نبعث لسموكم ببالغ الشكر والامتنان والتقدير على ما بذلتموه من جهود بكل إخلاص وتفان من أجل خدمة وطننا الغالي طوال فترة رئاستكم لمجلس الوزراء مقدرين تحملكم الأمانة الكبيرة وما حققتموه من إنجازات.

وإذ يسرنا أن نتقدم لسموكم بوافر الثناء على مسيرتكم المشرفة التي دعمت مسيرة الخير في خدمة الوطن فإننا ندعو الله عز وجل لكم بالتوفيق والسداد وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية ويديم على وطننا العزيز التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاه.

مع أطيب التمنيات،،، مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد 26 ذو الحجة 1443ه 25 يوليو 2022م “.