صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث برسالة شكر وتقدير الى سمو الشيخ صباح الخالد

25 يوليو، 2022
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة شكر وتقدير إلى سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح هذا نصها: “الأخ سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، يسرنا أن نعرب عن خالص تحياتنا وصادق تمنياتنا لسموكم ولأسرتكم الكريمة بدوام الصحة وموفور العافية.

كما ويطيب لنا الإشادة بكل ما بذلتموه من جهود مخلصة وعمل دؤوب ومن تفان في خدمة الوطن العزيز ورفع مكانته والاسهام في دفع مسيرته التنموية طوال فترة رئاستكم لمجلس الوزراء.

إننا نثمن ونقدر عاليا تحملكم بكل اقتدار للمسؤوليات الملقاة على عاتقكم فقد أديتم سموكم الأمانة على خير وجه ووفيتم وكفيتم وسيظل ذلك محل الإشادة ومسطرا في سجل ذاكرة الوطن.

سائلين المولى تعالى لكم كل التوفيق لمواصلة عطاءكم المعهود في خدمة الوطن العزيز وأن يوفق الجميع ويسدد الخطى لكل ما فيه خير الوطن وعزته وتحقيق كل ما ننشده له من تقدم ونهضة ونمو وازدهار.

وتقبلوا خالص التقدير ،،، نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الكويت في : 26 ذو الحجة 1443 ه الموافق : 25 يوليو 2022 م”.

المصدر
كونا
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25 يوليو، 2022
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