سمو ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس مجلس الوزراء

تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله رسالة من معالي الفريق أول م.الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله هذا نصها: “سيدي سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ولي العهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، يشرفني وقد تفضلتم سموكم حفظكم الله بإصدار الأمر السامي بتعييني رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفي بتشكيل أعضاء الوزارة الجديدة أن أرفع إلى سموكم أصدق آيات الشكر وأعظم العرفان على هذه الثقة الغالية.

ويطيب لي وقد شرفتموني بحمل أمانة هذه المسؤولية الوطنية الكبيرة أن أعرب لسموكم حفظكم الله عن عظيم الامتنان لثقتكم الغالية التي أعتز بها سائلا المولى عز وجل أن يمدني بعونه ويوفقني لبذل الجهد ومواصلة العمل من أجل تحقيق مانصبو إليه جميعا من تقدم ورخاء لوطننا العزيز واضعا نصب عيني توجيهات سموكم السديدة للحرص على تعزيز وحدتنا الوطنية والتمسك بثوابتنا وتجسيد لحمتنا وتعاوننا لحماية أمن وطننا ورفعته وإعلاء مكانته بين الأمم والمحافظة على مصالحه الداخلية والخارجية لتظل كويتنا الغالية كما عهدناها دائما واحة الأمن والسلام لكل من يستظل بسمائها من المواطنين والمقيمين على أرضها الطاهرة.

خالص الشكر وأطيب التمنيات لسموكم حفظكم الله بدوام نعمة الصحة والعافية ولوطننا العزيز دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في ظل الرعاية الكريمة والقيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسموكم حفظكم الله ورعاكم.

وتقبلوا سموكم أسمى آيات التقدير والاعتزاز،،، أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الاثنين: 26 ذوالحجة 1443 ه الموافق: 25 يوليو 2022م” .