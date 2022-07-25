الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)

“نزاهة” تستقبل طلبة برنامج دبلوم القانون للتدريب الميداني للفصل الدراسي الصيفي لعام 2022/2021

25 يوليو، 2022
0 6 أقل من دقيقة

في إطار جهود الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) في التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص، استقبلت نزاهة عدد (4) طلبة من كلية القانون الكويتية العالمية للتدريب الميداني في إدارة الشؤون القانونية خلال الفترة من 2022/06/19 حتى 2022/07/21 ضمن برنامج الكلية لدبلوم القانون للفصل الصيفي لعام 2022/2021.

حيث يهدف هذا التدريب الميداني الى اكتساب الطالب مهارات تطبيق ما تعلمه في الكلية على الحياة الوظيفية العملية، وخوض مجال جديد بعيدا عن الدراسة النظرية بالإضافة الى معرفة الأجواء الواقعية ودور المؤسسات والهيئات في الدولة في المجال القانوني.

وبينت (نزاهة) حرصها الدائم على مد يد التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة في تحقيق المصلحة العامة وبما يعود بالفائدة على المجتمع.

المصدر
نزاهة
الوسوم
25 يوليو، 2022
0 6 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

مدير جامعة الكويت يلتقي بأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الإدارية وطلبة كلية الهندسة والبترول وكلية العمارة

24 يوليو، 2022

مدير جامعة الكويت الجامعة في مجمع الأفنيوز

24 يوليو، 2022

مؤسسة كويت – أمريكا “كاف” تكرم 39 طالبا شاركوا في جهود التصدي للعنف بالمجتمع

21 يوليو، 2022

مدير جامعة الكويت يلتقي بأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الإدارية وطلبة كليتي العلوم الإدارية والعلوم الحياتية

20 يوليو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى