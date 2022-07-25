“نزاهة” تستقبل طلبة برنامج دبلوم القانون للتدريب الميداني للفصل الدراسي الصيفي لعام 2022/2021

في إطار جهود الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) في التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص، استقبلت نزاهة عدد (4) طلبة من كلية القانون الكويتية العالمية للتدريب الميداني في إدارة الشؤون القانونية خلال الفترة من 2022/06/19 حتى 2022/07/21 ضمن برنامج الكلية لدبلوم القانون للفصل الصيفي لعام 2022/2021.

حيث يهدف هذا التدريب الميداني الى اكتساب الطالب مهارات تطبيق ما تعلمه في الكلية على الحياة الوظيفية العملية، وخوض مجال جديد بعيدا عن الدراسة النظرية بالإضافة الى معرفة الأجواء الواقعية ودور المؤسسات والهيئات في الدولة في المجال القانوني.

وبينت (نزاهة) حرصها الدائم على مد يد التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة في تحقيق المصلحة العامة وبما يعود بالفائدة على المجتمع.