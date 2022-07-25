سمو أمير البلاد يتلقى رسالة من رئيس مجلس الوزراء

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة من معالي فريق أول م.الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله هذا نصها: “سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير البلاد المفدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، يشرفني وقد تفضلتم سموكم رعاكم الله بإصدار أمركم السامي بتعييني رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفي بتشكيل أعضاء الوزارة الجديدة أن أرفع إلى مقام سموكم أسمى آيات الشكر والعرفان على الثقة السامية والتقدير الكبير.

وإذ تفضلتم سموكم وأوليتموني ثقتكم الغالية وهي أمانة عظيمة فإنني أسأل الله العون والسداد على حمل هذه المسؤولية مؤكدا لسموكم على الولاء والوفاء والإخلاص في خدمة الكويت وشعبها الكريم معاهدا سموكم حفظكم الله ورعاكم بالمحافظة على مكاسبنا الوطنية والدستور والديمقراطية ودولة المؤسسات التي ارتضاها أجدادنا وآباؤنا مواصلا بذل الغالي والنفيس لتحقيق النهضة الشاملة والتنمية والبناء على أرض الوطن الغالي وتحقيق ما يتطلع إليه أبناؤه الأبرار من رقي ورخاء.

أدعو الله تعالى أن أكون على قدر ثقتكم السامية وأن يمدني سبحانه بعونه ويوفقني لخدمة بلادنا وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في ظل الرعاية الكريمة والقيادة الحكيمة لسموكم حفظكم الله ورعاكم.

وتفضلوا سموكم بقبول أسمى آيات التقدير والاعتبار،،، أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الاثنين : 26 ذو الحجة 1443 ه الموافق: 25 يوليو 2022 م” .