مستشارة الرئيس الإيطالي: مكانة الكويت الدولية تعود لسياستها المتوازنة وريادتها في العمل الإنساني

مستشارة الرئيس الإيطالي: مكانة الكويت الدولية تعود لسياستها المتوازنة وريادتها في العمل الإنساني

ثمنت المستشارة الدبلوماسية للرئيس الإيطالي ايمانويلا دأليساندرو اليوم الاثنين مكانة دولة الكويت البارزة على الصعيد الدولي بفضل سياستها المتوازنة ودورها في تعزيز الاستقرار وريادة العمل الإنساني.

وذكرت سفارة دولة الكويت لدى إيطاليا في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك جاء خلال استقبال مستشارة الرئيس سيرجو ماتاريللا اليوم للسفير الكويتي في روما الشيخ عزام مبارك الصباح حيث قدمت له تحية رئاسة الجمهورية بمناسبة نهاية فترة عمله المثمرة في البلاد.

وأضاف البيان أن المستشارة دأليساندرو أشادت بدور دولة الكويت الهام ومكانتها الدولية النابعة من سياستها الخارجية الإيجابية والمتوازنة ببعدها الإنساني والتنموي الرائد الذي يحظى باحترام وتقدير دولي كبير.

ومن جانبه أكد السفير الشيخ عزام الصباح امتنانه للرئاسة والحكومة الإيطالية لما لمسه من روح المودة والتعاون التي تعكس عمق وطبيعة العلاقات بين البلدين.