بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 38.04 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 38.04 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 04ر38 نقطة ليبلغ مستوى 88ر7699 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 50ر0 في المئة.

وتم تداول 7ر213 مليون سهم عبر 12748 صفقة نقدية بقيمة 9ر56 مليون دينار (نحو 7ر187 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر70 نقطة ليبلغ مستوى 32ر5891 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 2ر1 في المئة عبر تداول 8ر123 مليون سهم من خلال 5375 صفقة نقدية بقيمة 9ر15 مليون دينار (نحو 4ر52 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 77ر25 نقطة ليبلغ مستوى 43ر8572 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 3ر0 في المئة عبر تداول 8ر89 مليون سهم في 7373 صفقة بقيمة 41 مليون دينار (نحو 3ر135 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 5ر11 نقطة ليبلغ مستوى 16ر6122 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 19ر0 في المئة عبر تداول 3ر114 مليون سهم من خلال 4100 صفقة نقدية بقيمة 14 مليون دينار (نحو 2ر46 مليون دولار).

وكانت شركات (أريد) و(يوباك) و(الامتياز) و(تعليمية) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أهلي متحد) و(وطني) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (الإعادة) و(آبار) و(المنار) و(أولى تكافل) الأكثر انخفاضا.