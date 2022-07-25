نحو ثلاثين قتيلا في سقوط حافلة من على جسر في كينيا

نحو ثلاثين قتيلا في سقوط حافلة من على جسر في كينيا

قتل نحو ثلاثين شخصا مساء الأحد في وسط كينيا بعدما سقطت حافلة ركاب من على جسر على ما أعلن مسؤول محلي الاثنين.

وسقطت الحافلة من علو حوالى أربعين مترا في نهر نيتي عندما كانت تعبر جسرا غالبا ما تقع عليه حوادث على بعد حوالى خمسين كيلومترا من مدينة ميرو من حيث انطلقت باتجاه مومباسا في جنوب شرق البلاد.

وقضى نحو عشرين شخصا على الفور وتوفي أربعة آخرون في المستشفى فيما انتشلت ست جثث صباح الاثنين من النهر على ما قال المسؤول الإداري في منطقة تاراكا نيتي، نوربرت كومورا.

وأضاف “عمليات البحث متواصلة ونحاول انتشال حطام الحافلة (..) ويتواصل التحقيق لمعرفة سبب الحادث”.

وأظهرت صور نشرتها وسائل الاعلام المحلية حافلة متضررة ومقاعد قذفت خارج هيكلها.

ويشهد عدد ضحايا الحوادث المرورية ارتفاعا منذ سنوات عدة.

فبين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو قتل 1912 شخصا في مقابل 1754 في الفترة نفسها من العام السابق أي بزيادة نسبتها 9 % وفق أحدث الأرقام الصادرة عن هيئة النقل والسلامة المرورية.