فيلم “نوب” يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

تصدر فيلم التشويق والرعب “نوب” إيرادات السينما في أمريكا الشمالية مطلع هذا الأسبوع، محققا 44 مليون دولار.

وتتناول قصة الفيلم في إطار من الرعب مجموعة من الأشخاص تربطهم ظواهر غامضة تحدث لهم، الفيلم من إخراج جوردن بيلي، وقام بدور البطولة فيه كيكي بالمر ودانيل كالويا وستيفن يون.

وتراجع فيلم المغامرة والحركة “ثور: لوف أند ثاندر” من المركز الأول، بعد تصدره له لأسبوعين متتالين، إلى المركز الثاني هذا الأسبوع، بإيرادات بلغت 22.1 مليون دولار، الفيلم للمخرج تايكا وايتيتي، وبطولة كريس هيمسورث وناتالي بورتمان وكريستيان بيل.

كما تراجع فيلم الرسوم المتحركة “مينيونز: ذا رايس أوف غرو” من المركز الثاني، الذي احتفظ به لأسبوعين متتالين، إلى المركز الثالث هذا الأسبوع، مسجلا 17.7 مليون دولار، الفيلم من بطولة ستيف كاريل وبيير كوفين وتراجي بي، ومن إخراج كايل بيلادا وبراد أبليسون.

أما في المركز الرابع فجاء فيلم الدراما “هوير ذا كوردادس سينج” متراجعا عن المركز الثالث الذي احتله الأسبوع الماضي، بإيرادات بلغت 10.3 مليون دولار، والفيلم من إخراج أوليفيا نيومان، وبطولة ديزي إدجار جونز وهاريس ديكنسون وديفيد ستراثيرن.

وتراجع أيضا فيلم التشويق والدراما “توب غان: مافريك” من المركز الرابع الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الخامس هذا الأسبوع، مسجلا عشرة ملايين دولار، قام بدور البطولة في الفيلم كل من توم كروز وجينيفر كونلي ومايلز تيلر، وأخرجه جوزيف كوزينسكي.