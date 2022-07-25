وزارة التجارة والصناعة

التجارة: إمتناع مكاتب استقدام العمالة عن تقديم الخدمات مخالفة تؤدي إلى إغلاق المكتب

25 يوليو، 2022
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حذرت وزارة التجارة والصناعة اليوم الإثنين، مكاتب استقدام العمالة المنزلية من الإمتناع عن تقديم الخدمات.

وقالت الوزارة في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ان الامتناع عن تقديم الخدمات يعتبر مخالفة تؤدي إلى إغلاق المكتب.

كما أكدت على ان تلقي مبالغ أكثر من المحددة بقرارات وزارة التجارة مخالفة تؤدي إلى إغلاق المكتب.

ونوهت الوزارة ان رفض ممارسة النشاط مخالفة تؤدي إلى إغلاق المكتب وإلغاء الترخيص التجاري.

وشددت الوزارة انها لن تتوانى عن تطبيق القانون على مخالفيه وممارسة صلاحياتها لحماية المستهلك.

وحددت الوزارة أسعار إستقدام العمالة المنزلية عن طريق المكتب بـ890 دينار كويتي شامل التذكرة، وسعر إستقدام العمالة المنزلية عند تقديم صاحب العمل جواز سفر العمالة للمكتب بـ390 دينار كويتي شامل التذكرة.

المصدر
وزارة التجارة
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25 يوليو، 2022
0 34 أقل من دقيقة

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