البلدية: رفع 4 عربات متنقلة وتحرير 6 مخالفات استغلال مساحة بمنطقة صباح السالم

تطبيقا للتعميم الاداري الصادر من مديرة عام البلدية بالإنابة المهندسة نادية الشريدة بضرورة تفعيل الدور الرقابي والحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت هشتاق ((شارك_ بنظافتها)) وفي إطار الجهود المبذولة من الأجهزة الرقابية بإدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بأفرع البلدية بجميع المحافظات على العربات المتنقلة للتأكد من التزام أصحابها بالأماكن المخصصة لهم من قبل البلدية أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير تنفيذ جولة ميدانية بمنطقة صباح السالم أمس لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد))

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة نواف المطيري بأن الجولة التي ترأسها وأشرف عليها جاءت في إطار الاهتمام الذي توليه البلدية برفع مستوى النظافة بكافة المناطق بجميع المحافظات والتأكد من تراخيص العربات المتنقلة والتزام أصحابها بالمواقع التي تم تخصيصها لهم ، مشيرا إلى أن الجولة قد اسفرت عن رفع 4 عربات متنقلة لم يلتزم أصحابها بالمواقع المخصصة لهم وقد تم إرسالهم لموقع حجز البلدية فضلا عن تحرير 6 مخالفات استغلال مساحة ووضع 3 ملصقات إنذار على سيارات مهملة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بعد انتهاء فترة وضع ملصق الإنذار.

وأشار إلى تواصل المفتشين بجميع مراكز النظافة وإشغالات الطرق ومتابعة الباعة الجائلين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.