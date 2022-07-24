غرق 17 شخصاً في انقلاب زورق يقل مهاجرين

أعلنت السلطات اليوم الأحد إن 17 شخصا لقوا حتفهم غرقا إثر انقلاب زورق يقل مهاجرين من هايتي قبالة سواحل جزر الباهاما، وسط موجة مستمرة من الهجرة بحرا صوب الولايات المتحدة هربا من الفقر وعنف العصابات.

وقال رئيس وزراء جزر الباهاما فيليب ديفيس في مؤتمر صحفي إن فرق الإنقاذ انتشلت جثث 17 شخصا بينهم رضيع وتم إنقاذ 25 شخصا. وقال ديفيس إن السلطات تعتقد أنهم كانوا على متن زورق سريع متجه إلى ميامي.

وأضاف “من المعتقد أن الزورق انقلب وسط أمواج عالية”.

وقال قائد الشرطة كلايتون فيرناندر إن ما يصل إلى 60 شخصا ربما كانوا على متنه ويُعتقد أن المزيد من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

وقالت السلطات إن شخصين احتجزا، وكلاهما من جزر الباهاما، للاشتباه في تورطهم في عملية لتهريب مهاجرين. ويُعتقد أن جميع من كانوا على متن الزورق مهاجرون من هايتي.

وقالت شرطة جزر الباهاما إن السفينة انقلبت على بعد سبعة أميال (11 كيلومترا) قبالة جزيرة نيو بروفيدانس.

وتعد جزر الباهاما طريق عبور متكرر للمهاجرين من هايتي الذين يسعون للوصول إلى الولايات المتحدة.