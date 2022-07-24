رئيس مجلس الوزراء الفريق أول متقاعد سمو الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح

أمر أميري بتعيين فريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء

24 يوليو، 2022
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جاءنا من الديوان الأميري ما يلي:

أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الدستور
  • وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية
  • وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 9 شوال 1445هـ الموافق 10 مايو 2022م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء
  • وبعد المشاورات التقليدية أمرنا بالتالي:

مادة أولى

يعين فريق أول م. الشيخ/ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

مادة ثانية:

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد / مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 25 ذو الحجة 1443هـ

الموافق: 24 يوليو 2022م

المصدر
كونا
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24 يوليو، 2022
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