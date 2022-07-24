أمر أميري بتعيين فريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء
جاءنا من الديوان الأميري ما يلي:
أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 9 شوال 1445هـ الموافق 10 مايو 2022م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء
- وبعد المشاورات التقليدية أمرنا بالتالي:
مادة أولى
يعين فريق أول م. الشيخ/ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.
مادة ثانية:
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد / مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 25 ذو الحجة 1443هـ
الموافق: 24 يوليو 2022م