مدير جامعة الكويت يلتقي بأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الإدارية وطلبة كلية الهندسة والبترول وكلية العمارة

التقى مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور/ يوسف محمد الرومي يوم الأحد الموافق 24/7/2022 بأسرة كليتي الهندسة والبترول والعمارة الممثلتين بأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة والهيئة الإدارية وطلبة وطالبات الكليتين، وذلك بحضور القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط الأستاذ الدكتور أسعد الراشد، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشئون الطبية الأستاذ الدكتور عادل الحنيان، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشئون الأكاديمية المساندة الأستاذ الدكتور محمد الملا، والقائم بأعمال مدير الجامعة للشئون العلمية الأستاذ الدكتور محمد الأنصاري، والدكتور فهد الفضلي مساعد نائب مدير الجامعة للشئون العلمية، والدكتورة حنين الغبرا مساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات، والدكتور علي عبدالله مساعد نائب مدير الجامعة للشئون العلمية، والقائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول أ.د عايد سلمان، والقائم بأعمال عميد كلية العمارة دكتور عمر خطاب، وذلك بمسرح كلية الهندسة والبترول بحرم مدينة صباح السالم الجامعية- الشدادية.

من اللقاء

في بداية اللقاء رحب القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول أ.د عايد سلمان بمدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يوسف الرومي، وبأعضاء هيئة التدريس والإداريين وطلبة وطالبات الكلية، كما شكر مدير الجامعة على هذا اللقاء الذي من شأنه تقوية العلاقة بين الإدارة العليا للجامعة والكليات ومراكز العمل المختلفة.

وبدوره أشاد القائم بأعمال عميد كلية العمارة الدكتور عمر خطاب بهذه الخطوة للاطلاع على رؤية مدير الجامعة الجديدة، والتي يسعى من خلالها لتطوير الجامعة.

من اللقاء

كما ذكر مدير الجامعة أ.د. الرومي أن الهدف من هذه اللقاءات التعرف على الآراء والمقترحات التي تسهم في تطوير العمل فيما يصب بمصلحة الطلبة الذين يعدون من أهم الركائز التي تهتم بها جامعة الكويت، حيث قدّم أ.د. يوسف الرومي عرضًا بعنوان (فجر عصر جديد) يتناول أهم إنجازات الإدارة الجامعية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وفي نهاية اللقاء قدم أ.د عايد السلمان درعًا تذكاريًا لمدير الجامعة متمنيًا استمرارية هذه اللقاءات المثمرة التي من شأنها رفع اسم جامعة الكويت ومنتسبيها.

من اللقاء