وزارة الصحة

الصحة: ضبط مختبر طبي مخالف في الفروانية يعمل بترخيص منته

24 يوليو، 2022
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أعلنت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الاهلية بوزارة الصحة د.فاطمة النجار عن قيام لجنة التفتيش الاداري في ادارة التراخيص الصحية بضبط مختبر طبي أهلي في منطقة الفروانية يعمل بترخيص منتهٍ الصلاحية.

وذكرت النجار أنه تم رصد عدد من المخالفات الأخرى على هذا المختبر تشمل وجود فنية مختبر لا تحمل ترخيص مزاولة مهنة، فضلا عن أن الموظفين الاداريين والفنيين إقامتهم لا تعود لهذا المختبر، بل لمكان آخر.

ولفتت إلى أنه سيتم إحالة الأمر للجهات القانونية والنيابة العامة لمزاولة المهنة بدون ترخيص.

وأكدت أن صحة المواطنين والمقيمين «خط أحمر»، وسيتم محاسبة أي مخالف لقواعد وضوابط وزارة الصحة.

المصدر
المحرر
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24 يوليو، 2022
0 37 أقل من دقيقة

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